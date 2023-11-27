В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате непогоды в Крыму

По данным ведомства, еще 10 человек пострадали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В результате урагана и шторма в Крыму погиб 1 человек, еще 10 пострадали. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в целях безопасности эвакуированы более 350 человек.

"Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, еще 1 погиб", - сказали в пресс-службе.

В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в 6 пунктах временного размещения.

Ранее советник главы республики Олег Крючков сообщал о смерти одного человека в селе Морском под Судаком.