27 ноября, 09:09,
обновлено 27 ноября, 09:16

В МЧС подтвердили гибель одного человека в результате непогоды в Крыму

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

По данным ведомства, еще 10 человек пострадали

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В результате урагана и шторма в Крыму погиб 1 человек, еще 10 пострадали. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, в целях безопасности эвакуированы более 350 человек.

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"Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, еще 1 погиб", - сказали в пресс-службе.

В превентивных целях проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в 6 пунктах временного размещения.

Ранее советник главы республики Олег Крючков сообщал о смерти одного человека в селе Морском под Судаком. 

Теги:
РоссияКрым
© Информационное агентство ТАСС
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