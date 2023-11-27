В Ростовской области около 100 тыс. человек остались без света

Восстановительные работы проводят 113 бригад

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроэнергии из-за аварий на электросетях в результате штормового ветра. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Из-за повреждения сетей без электроэнергии в Ростовской области остались около 100 тыс. жителей. Проводятся восстановительные работы. Работает 113 аварийных бригад", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Голубев также уточнил, что в ряде муниципалитетов борются с последствиями нагонных явлений, из-за подтоплений закрыто движение на участке дороги Ейск - Азов.

В связи с непогодой службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности, на помощь людям готовы прийти более 5,5 тыс. специалистов. Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в Азове, Ростове-на-Дону, Таганроге, а также Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах, для эвакуации населения подготовлено 116 пунктов временного размещения. За помощью к спасателям обратились жители хуторов: Береговой, Дугино, Задонье, Морской Чулек. Эвакуированы около 20 человек.

По информации Росгидромета, в течение суток 27 ноября на побережье Таганрогского залива в пределах Ростовской области на устьевом участке Дона в связи с сильным юго-западным ветром ожидается резкое повышение уровня воды, в том числе с превышением опасных отметок.