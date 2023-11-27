Число жертв ударов молний на западе Индии возросло до 24

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 ноября. /ТАСС/. Количество погибших из-за ударов молний в западном штате Гуджарат за последние двое суток достигло 24. По сообщению Центра по чрезвычайным ситуациям штата, еще 23 человека пострадали от необычно мощных для этого времени года несезонных грозовых ливней, сопровождающихся сильным ветром.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

"В Гуджарате за последние 48 часов зарегистрировано в общей сложности 24 случая гибели жителей от ударов молнии во время продолжающихся несезонных дождей. Ливни причинили значительный ущерб 234 округам Гуджарата", - говорится в информации ведомства.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил соболезнования семьям погибших.

Метеорологический департамент Индии сообщил, что в воскресенье и в понедельник в разных районах штата выпало до 144 мм осадков.

В 2022 году из-за молний в Индии погибли 907 человек.