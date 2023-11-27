В Крыму заявили о раскрытии всех террористических актов на территории республики

Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что всех участников задержали

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы раскрыли все террористические акты, которые были совершены в Республике Крым, все участники задержаны, сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

"Что касается оперативной работы, такая работа проводится, очень высокая эффективность работы Федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел, Росгвардии, прокуратуры, следственного комитета. Не буду забегать вперед, но могу сказать, что все террористические акты, которые происходили на территории Республики Крым, раскрыты, все участники задержаны", - сказал Аксенов.

При этом глава региона не уточнил, о каких именно терактах идет речь.

В мае ФСБ сообщила о предотвращенной серии терактов в Крыму, целями которых были Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Летом сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который 23 июня подорвал газопровод в поселке Кореиз. В сентябре замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков рассказал, что с февраля 2022 года в России были предотвращены свыше 70 крупных терактов, в том числе диверсии на объектах энергетики и транспорта в Республике Крым.