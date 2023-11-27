В Минэнерго заявили, что около 1,9 млн человек остались без электричества на юге РФ

Восстановительные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 1,9 млн потребителей (по состоянию на 10:00 по московскому времени) остались без света в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в результате неблагоприятных погодных условий, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Энергетики работают в усиленном режиме. Суммарно к аварийно-восстановительным работам привлечены 680 бригад - более 2,1 тыс. человек, 783 единицы специальной техники. Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды, подчеркнули в Минэнерго.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую Народную Республику. Как минимум один человек погиб, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.