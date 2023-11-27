Два администратора Telegram-канала "Адские бабки" получили за вымогательство 5 и 4,5 года

Александра Баязитова и Ольга Архарова будут отбывать наказаник в колонии общего режима

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы приговорил к 5 и 4,5 года колонии администраторов Telegram-канала "Адские бабки" Александру Баязитову и Ольгу Архарову соответственно, признав их виновными в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил приговорить Баязитову к 5 годам с отбыванием наказания в колонии общего режима, Архарову - к 4,5 года с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила приговор судья. Суд применил статью 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление).

Прокуратура считает обоснованным приговор Баязитовой и Архаровой. "Суд пришел к правильному мнению и квалифицировал действия как вымогательство, учитывая смягчающие обстоятельства, назначил наказание. Считаем приговор обоснованным и обжаловать не будем", - сказала прокурор Елена Прокопенко.

Гособвинитель ранее просил Архаровой и Баязитовой 13 лет и 14 лет колонии общего режима соответственно, адвокаты - оправдательные приговоры. Потерпевшим по делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. По данным следствия и суда, фигурантки обвиняются за вымогательство за так называемые блоки в телеграм-каналах - то есть отсутствие негативной информации о тех или иных лицах. По данному уголовному делу была задержана также специалист по связям с общественностью Инна Чурилова. Она признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее дело позже выделили в отдельное производство, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте" и "Известиях", автором на портале Life.ru, с 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, она является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.