Суд приговорил к семи годам колонии экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова

Суд также взыскал с Вадима Сойникова около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего руководителя аппарата главы МЧС РФ Вадима Сойникова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Сойникова В. Е. виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет в колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Суд также взыскал с Сойникова около 15,5 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного государству. В течение двух лет после освобождения Сойников не сможет занимать руководящие административно-хозяйственные должности.

Суд огласил только резолютивную часть приговора. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Согласно материалам дела, Сойников в 2020 году заявил Евгению Зиничеву, который тогда возглавлял МЧС, о необходимости капитального ремонта спорткомплекса центрального аппарата ведомства на улице Ватутина, при этом состояние объекта позволяло ограничиться текущим ремонтом. По версии следствия, Сойников позже организовал работы с использованием дорогостоящих материалов, а также привлек подрядчика, который самоустранился от ремонта после демонтажа старого оборудования. СК считает, что ущерб от действий экс-чиновника составляет около 15 млн рублей.

Вадим Сойников возглавлял аппарат главы МЧС Евгения Зиничева, погибшего в сентябре 2021 года. В настоящее время аппарат министра как структурное подразделение МЧС был ликвидирован, а Сойников уволен из МЧС.