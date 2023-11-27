В Керченском проливе при шторме погиб моряк

Еще один пострадал в порту Тамань

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Один моряк погиб в Керченском проливе во время шторма, еще один получил травму в порту Тамань, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Моряк погиб в Керченском проливе, еще один пострадал в порту Тамань", - сообщил собеседник агентства. Представитель другой оперативной службы уточнил, что пострадавший моряк получил травму руки.

Средиземноморский циклон принес в Крым и Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В некоторых районах Крыма ввели режим ЧС. По последним данным, в Крыму при непогоде погиб один человек, 10 пострадали. В Краснодарском крае жертвой шторма стал еще один человек, пятеро пострадали в результате падения деревьев и металлических конструкций. Штормом на мель вблизи Анапы выбросило сухогруз под флагом Белиза, экипаж не пострадал.