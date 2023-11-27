Более 7,7 тыс. единиц техники ликвидируют последствия снегопада на федеральных трассах РФ

В частности, продолжается уборка и противогололедная обработка федеральных трасс М-2 "Крым", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", А-108 "Московское большое кольцо"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В центральных регионах России продолжается ликвидация последствий неблагоприятных погодных условий, для уборки снега на федеральных трассах задействовано более 7,7 тыс. единиц спецтехники. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

"Всего для уборки выпавшего снега на федеральных трассах задействовано свыше 7,7 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники (на подведомственных Росавтодору федеральных трассах - более 6,9 тыс. единиц, на трассах в управлении ГК "Автодор" - до 800 единиц)", - говорится в сообщении министерства.

Так, продолжается уборка и противогололедная обработка федеральных трасс М-2 "Крым", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры", М-9 "Балтия", М-10 "Россия", А-108 "Московское большое кольцо", Р-132 "Золотое кольцо", А-130 Москва - Малоярославец - Рославль граница с Республикой Беларусь, М-4 "Дон", А-107, ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-11 "Нева" и М-12 "Восток".

Принимаются необходимые меры для безопасного проезда автотранспорта. Дорожники продолжают работать в усиленном режиме, на спусках и подъемах дорог размещена эвакуационная техника. "На платных участках организовано дежурство более 100 экипажей аварийных комиссаров, готовых прийти на помощь автомобилистам", - добавили в Минтрансе.