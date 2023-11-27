На Ставрополье проводятся обыски на пивоваренном заводе

Изучается информация по поводу возможного сокрытия количества выпущенного пива по ЕГАИС в целях сокрытия истинного дохода

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия на территории Ипатовского пивоваренного завода в Ставропольском крае. Изучается возможное сокрытие объема выпущенной продукции, сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Изучается информация по поводу возможного сокрытия количества выпущенного пива по ЕГАИС в целях сокрытия истинного дохода", - сказал собеседник, добавив, что "на территории завода проводятся мероприятия".

Официально информацию об оперативных мероприятиях на территории завода в правоохранительных органах не комментируют. На предприятии на звонок корреспондента не ответили.

Ранее 27 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что на Ипатовском пивоваренном заводе силовики проводят обыски и выемку документов.

На сайте предприятия сообщается, что завод был построен в 1964 году. Проектная мощность завода первоначально составляла 173 тыс. дал(декалитров) пива в год и 50 тыс. дал безалкогольных напитков. За несколько десятков лет мощность выросла до 2 400 тыс. дал по пиву и до 2 000 тыс. дал по безалкогольным напиткам.