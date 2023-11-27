Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях регионах РФ

Президент дал поручения по ликвидации последствий ЧП

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о стихийных бедствиях в регионах страны и дал поручения по ликвидации последствий ЧП. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он с утра выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке", - сказал он. Песков отметил, что Путин провел телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и различными службами.

"По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам", - добавил Песков.