Суд ЛНР заочно приговорил к 16 годам офицера ВСУ за минометный обстрел поселка в 2021 году

В результате выстрелов осколочно-фугасными снарядами были повреждены шесть жилых домов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики заочно приговорил к 16 годам лишения свободы украинского офицера, отдавшего осенью 2021 года приказ на минометный обстрел поселка чтобы обвинить в этом бойцов ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Установлено, что 27 октября 2021 года по приказу командира минометной батареи ВСУ Нура Юнеса украинские военнослужащие с целью разрушения объектов гражданской инфраструктуры, убийства мирных граждан и последующего возложения вины за содеянное на воинские формирования ЛНР произвели обстрел поселка Трехизбенка из 82-миллиметрового миномета БМ-37", - сообщили в ГВП.

В результате выстрелов осколочно-фугасными снарядами были повреждены шесть жилых домов. Их собственники не пострадали поскольку успели укрыться. В последующем представители ВСУ распространили в СМИ ложные сведения о причастности к обстрелам Народной милиции ЛНР.

Суд признал Юнеса виновным в жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в умышленном повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).