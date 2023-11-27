В Херсонской области почти 100 населенных пунктов остались без света

Губернатор региона Владимир Сальдо отметил, что повреждены более 50 опор линии электропередачи

ГЕНИЧЕСК, 27 ноября. /ТАСС/. Придомовые участки и зоопарк в Стрелковом Херсонской области подтоплены в результате непогоды, почти 100 населенных пунктов остаются без света, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

"Воды залива Сиваш подтопили участки автодороги на Арабатской стрелке между Геническом и Генгоркой, а также между Счастливцево и Стрелковым. В самом Стрелковом произошло подтопление придомовых территорий, а также территории зоопарка", - написал он.

По словам Сальдо, оперативные службы устраняют последствия непогоды. "Сильным ветром были повалены 9 и повреждены более 50 опор линий электропередачи, обесточены одна подстанция 35/10 кВ и 94 населенных пункта в 13 округах региона, нарушена связь и [доступ в] интернет. Ветер валил деревья, разрушал конструкции зданий и крыши домов", - уточнил Сальдо.

Он добавил, что коммунальные службы убирают поваленные деревья, ветви, обломки конструкций зданий, мусор. Работают аварийные бригады "Херсоноблэнерго", подача электроэнергии возобновлена в большинстве ранее обесточенных населенных пунктов. Почти полностью возобновлена работа мобильной связи, идет восстановление интернет-соединения.

"Дорога по Арабатской стрелке на участке между Геническом и Генгоркой проходима для легковых автомобилей, между Счастливцево и Стрелковым проезд затруднен, но возможен. На опасных участках дежурят полицейские патрули и сотрудники МЧС, готовые прийти на помощь водителям. Также в готовность для оказания помощи приведены силы и средства Всероссийского студенческого корпуса спасателей", - сообщил Сальдо.