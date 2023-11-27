В России около 1,2 млн человек остаются без электричества из-за непогоды

Полное восстановление электроснабжения займет до трех дней, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн человек остаются без электричества в регионах РФ из-за неблагоприятных погодных условий. Полное восстановление электроснабжения займет до трех дней, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

"1,9 млн в пяти регионах РФ были обесточены, на текущий момент - это порядка 1,2 млн человек. В основном это Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Крым, Краснодарский край, Херсонская, Запорожская области, ЛНР, ДНР, Ростовская область", - сказал замминистра.

"Надеемся, что совместными усилиями энергетиков с помощью региональных властей в течение двух-трех дней нам удастся полностью ликвидировать перерывы в электроснабжении", - добавил он.

Грабчак отметил, что до конца дня восстановят основные сети в Дагестане, также закончат аварийно-восстановительные работы в основной сети Краснодарского края и Ростовской области. Останутся распределительные сети и заявки по 0,4 кВ.

"Основные восстановительные работы будут продолжаться в течение двух-трех дней: это Республика Крым, это Херсонская область, ДНР и ЛНР", - уточнил замминистра.