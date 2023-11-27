В Новороссийске задержали трех подозреваемых в похищении двух мужчин и убийстве женщины

Один из фигурантов дела умер в отделе полиции

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи в Новороссийске возбудили уголовное дело о похищении людей и убийстве женщины в лесу, за освобождение которой у родственников вымогали биткойны. По подозрению в преступлениях задержали троих мужчин, один из которых умер в отделе полиции, об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело о похищении двух мужчин и убийстве, сопряженном с похищением местной жительницы. В рамках расследования установлены личности троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет, которые были задержаны", - говорится в сообщении.

После задержания один из подозреваемых умер в отделе полиции. По факту его смерти проводится проверка.

По версии следствия, 20 ноября трое мужчин для похищения местной жительницы напали на владельца легкового автомобиля, затолкали в багажник его машины и несколько часов следили за домом предполагаемой жертвы. После этого соучастники отпустили мужчину, забрав с собой видеорегистратор. Через несколько дней подозреваемые напали на владельца другого автомобиля, также поместив владельца в багажник. Выследив жертву, подозреваемые напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. Позже женщину убил один из подозреваемых в лесном массиве. При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткойнов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива.

По данным ведомства, расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрея Маслова. В ближайшее время подозреваемым будет избрана мера пресечения.

Ранее краевой главк полиции сообщал, что в полицию города Новороссийска обратился местный житель с сообщением о том, что его супруга пропала, о ее местонахождении ничего не известно. Сотрудниками полиции совместно с подразделениями Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю были задержаны трое мужчин.