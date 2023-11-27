В Астрахани подозреваемому в покушении на сбыт наркотиков депутату продлили срок ареста

По данным следствия, в его автомобиле нашли три свертка с наркотическим веществом общим весом 3,96 г

АСТРАХАНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутату городской думы Астрахани, подозреваемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере и заключенному ранее под стражу до 28 ноября, продлили срок ареста еще на один месяц. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Подозреваемому продлен срок ареста еще на один месяц", - сообщил собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщалось, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий у подозреваемого при себе, а также в его автомобиле обнаружили три свертка с наркотическим веществом общим весом 3,96 г. Преступную деятельность пресекли при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее со ссылкой на ведомство сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата городской думы Астрахани, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, подозреваемый незаконно приобрел у неустановленных лиц и стал хранить при себе в целях сбыта синтетическое наркотическое вещество. Днем 24 сентября 2023 года он был задержан оперативными сотрудниками.