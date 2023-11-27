Глава Кубани сообщил, что двое погибших при шторме были отдыхающими

Одного из них нашли под завалом из веток на набережной в Сочи, а второго - в Новороссийске с различными повреждениями, включая рваную рану головы

КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Двое, найденные погибшими при шторме в Сочи и Новороссийске, по предварительным данным, были отдыхающими. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Пока мы говорим о двух [погибших], предварительно это отдыхающие", - сообщил Кондратьев.

Ранее одного погибшего обнаружили под завалом из веток на набережной в Сочи неподалеку от ресторана. Второго погибшего нашли в Новороссийске, на теле имеются повреждения, в частности, рваная рана головы.