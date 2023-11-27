Из зоны подтопления в Ростовской области эвакуировали более 500 человек

Среди них оказались 120 детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали более 500 человек из зоны подтопления в Ростовской области. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.

"В общей сложности из зоны подтопления эвакуированы более 500 человек, в том числе 120 детей. Часть из них размещена у родственников, часть - в пунктах временного размещения. За сегодняшний день в "систему-112" поступили более 17 тыс. вызовов. В среднем порядка 2 тыс. звонков в час", - привели в министерстве слова заместителя губернатора региона Сергея Бодрякова.

По информации властей, в зоне подтопления оказались 25 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях - Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. В ближайшее время будет проведено внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Ростовской области, в рамках которого будут выработаны решения по стабилизации обстановки, сложившейся на территории региона в результате непогоды.

Ранее власти региона сообщили, что около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроэнергии. В связи с непогодой службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.