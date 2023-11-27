В Челябинской области задержали рецидивиста за попытку убийства двух несовершеннолетних

По версии следствия, мужчина нанес своей племяннице и ее подруге не менее чем по одному ножевому удару на почве личной неприязни

ЧЕЛЯБИНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета возбудили в Челябинской области уголовное дело по факту покушения на убийство двух несовершеннолетних местных жительниц. В качестве подозреваемого задержан неоднократно судимый мужчина, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В Сосновском межрайонном следственном отделе <…> возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 43-летнего местного жителя, подозреваемого по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, которое не было доведено до конца по не зависящим обстоятельствам)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

В ходе предварительного следствия было установлено, что вечером 26 ноября мужчина в одном из частных домов деревни Голубинки Кунашакского района нанес своей племяннице и ее подруге не менее чем по одному удару ножом в грудную клетку. Мужчина действовал на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на совершение убийства.

В настоящее время потерпевшим оказывается медицинская помощь.