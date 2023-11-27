В Минтрансе заявили, что железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется штатно

Аэропорт Сочи работает штатно, но в расписании возможны небольшие корректировки

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение с Крымом на фоне непогоды в регионе осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении Минтранса РФ. Аэропорт Сочи также работает штатно.

"Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме. Задержанный ранее в Туапсе из-за размыва путей поезд № 315/316 Симферополь - Адлер в 13:45 понедельника отправился к месту назначения", - говорится в сообщении. В Минтрансе сообщили, что аэропорт Сочи также работает штатно, но в расписании возможны небольшие корректировки.

По поручению президента России Владимира Путина министерство координирует работы по ликвидации последствий непогоды на территории субъектов РФ. "Предприятиям и организациям отрасли поручено предпринять необходимые меры по восстановлению штатной работы транспорта, информированию пассажиров и грузоотправителей. На особом контроле вопросы обеспечения комфортных условий пассажиров в случае задержек и соблюдения их прав", - добавили в Минтрансе.

Работа Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных явлений временно приостановлена с целью обеспечения безопасности судоходства.

По данным министерства, все федеральные трассы в Краснодарском крае и Крыму функционируют в штатном режиме, затруднений движения нет.