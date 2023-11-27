ФСБ задержала жительницу Запорожья за попытку подрыва военного грузовика

Возбуждено уголовное дело

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали с поличным жительницу Запорожской области, которая по заданию украинских спецслужб пыталась подорвать военный грузовик. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что жительница Запорожской области по заданию украинских спецслужб осуществила установку самодельного взрывного устройства под кабину грузового автомобиля, используемого Вооруженными силами РФ. Сотрудниками органа безопасности злоумышленница задержана с поличным на месте совершения преступления", - сообщили в УФСБ.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) УК РФ, проводятся следственные действия.