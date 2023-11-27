В Кировской области две девочки умерли из-за отравления угарным газом

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за печного отопления в доме

КИРОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку по факту смерти двух несовершеннолетних девочек в Кировской области. Причиной смерти могло стать отравление угарным газом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух несовершеннолетних девушек. По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной их смерти могло стать отравление окисью углерода. Телесных повреждений не обнаружено", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, пострадал также молодой человек, он проходит лечение в стационаре.

По данным СМИ, инцидент произошел в ночь на 26 ноября в Белой Холунице. По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом из-за печного отопления в доме.