ВСУ впервые за 19 часов обстреляли ДНР

По Петровскому району выпущено три снаряда калибра 155 мм

ДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Украинские войска впервые за 19 часов обстреляли Донецк. По Петровскому району города выпущено несколько снарядов калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению: населенный пункт Желанное Первое - город Донецк (Петровский район) - выпущено три снаряда калибра 155 мм", - говорится в сообщении.

По данным представительства, первый обстрел зафиксирован в 15:55 мск. Спустя пять минут из ствольной артиллерии вновь было выпущено три снаряда калибра 155 мм. Последний обстрел в течение минувших суток был зафиксирован в 20:50 мск.

За 26 ноября ВСУ 45 раз обстреливали населенные пункты ДНР, три мирных жителя получили ранения. Обстрелы производились по Горловке, Донецку и Макеевке, всего было выпущено 130 снарядов. Пять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры получили повреждения.