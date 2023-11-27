Суд в Брянской области вынес приговор мужчине по делу о гибели троих детей при пожаре

По данным следствия, не имея специальных знаний он заменил в доме проточный газовый водонагреватель, что спровоцировало пожар

БРЯНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Карачевский районный суд приговорил мужчину к одному году и семи месяцам лишения свободы за гибель его троих малолетних детей при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Брянской области.

"В Брянской области мужчине вынесен приговор по обвинению в гибели его троих детей на пожаре и уничтожении имущества (ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ). Приговором суда мужчина признан виновным в совершении обоих преступлений, ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, мужчина без специальных знаний, опыта произвел замену в своем доме проточного газового водонагревателя на водонагреватель бывший в употреблении и выработавший нормативный срок службы, не проверив безопасность его функционирования. В результате чего произошло возгорание, которое повлекло гибель троих детей и повреждение жилья.

Пожар в жилом доме произошел 20 апреля 2023 года в селе Бошино Карачевского района. Ранее пресс-служба регионального следственного управления сообщала, что по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).