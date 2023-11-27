В Одессе нашли трех погибших во время шторма

Полиция проверяет версию о переохлаждении, сообщило издание "Общественное"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Три человека умерли в Одессе во время шторма. Полиция проверяет версию о переохлаждении. Об этом изданию "Общественное" сообщила представитель главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

По ее словам, тела мужчин обнаружили в Приморском районе на разных улицах, их личности устанавливаются. "Все трое - без признаков насильственной смерти. Проверяется версия, что они погибли из-за переохлаждения, но только после выводов судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти сможем говорить уверенно", - цитирует издание Гордиевскую.

"Общественному" также сообщили в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, что в травмпункты обратились 27 человек с переохлаждением и полученными травмами из-за непогоды. В стационар госпитализировали трех человек.

26 ноября глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал, что 234 населенных пункта Одесской области остались без света в результате аварий, вызванных сильным снегопадом и ветром. При этом в Одессе вследствие перебоев с энергоснабжением остановлена работа нескольких котельных. На фоне ухудшающихся погодных условий власти региона запретили движение автомобильного транспорта по некоторым дорогам, в том числе по трассе Одесса - Киев.