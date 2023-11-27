Молдавия возобновила работу пограничных пунктов после расчистки дорог от снега

Грузовым автомобилям разрешили проходить границу, сообщили в молдавской погранполиции

КИШИНЕВ, 27 ноября. /ТАСС/. Работа всех пунктов пропуска на границе Молдавии была возобновлена после метели, проинформировала пограничная полиция республики в своем Telegram-канале.

"Все пункты пропуска работают в штатном режиме, подъездные пути расчищены. <…> Был возобновлен пропуск грузовых автомобилей через границу", - уточняется в сообщении.

В прошлые выходные на Молдавию обрушился снежный циклон, нарушивший транспортное и авиасообщение. В республике был введен оранжевый код, означающий реальную опасность.