В Югре начали сносить дом, который пострадал от взрыва газа

По данным подрядной организации, работы будут производить в течение недели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 ноября. /ТАСС/. Дом в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, в котором в декабре 2022 года произошел взрыв газа и погибли 10 человек, начали сносить. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Нижневартовска.

"Сегодня, 27 ноября, приступили к демонтажу элементов дома №6-А на улице Мира. Работу выполняет специализированная компания "Сносстройинвест". За процессом на объекте наблюдают эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС", - говорится в сообщении.

Как отметили в подрядной организации, снос дома продлится семь дней.

Для контроля сноса используются специальные приборы и мобильный диагностический комплекс "Струна". Территория вокруг дома ограждена, демонтаж выполняют с помощью экскаватора-разрушителя с удлиненной стрелой и гидроножницами. С их помощью производят "снятие" элементов здания, после разбора все элементы будут переработаны и вывезены на полигон для утилизации, жители домов №4-А и 8-А детально проинформированы о проводимых работах, добавили в администрации города.

В декабре 2022 года в доме на улице Мира, 6А в Нижневартовске произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился, десять человек погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело, власти Югры приняли решение о расселении дома и жителей соседних домов, на эти цели направили более 300 млн рублей. Здание признали аварийным и подлежащим сносу. Начать демонтаж планировалось в сентябре 2023 года, а завершить до ноября.