Басманный суд заочно арестовал пресс-секретаря Meta Энди Стоуна

Его обвиняют в содействии терроризму

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу пресс-секретаря корпорации Meta (признана в России экстремистской) Энди Стоуна по делу о содействии терроризму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Стоун Энди Марк заочно арестован судом по делу о содействии терроризму", - сказали в суде.

Согласно материалам дела, избрание меры пресечения состоялось 24 ноября, решение уже обжаловано в апелляционной инстанции.

Стоуну вменяется ч. 2 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности с использованием служебного положения). Максимальное наказание по этому составу - 20 лет колонии.

СК России в марте прошлого года возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями сотрудников Meta. Тогда в ведомстве отметили, что Стоун в соцсети сообщил о временном снятии компанией Meta на своих платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения. Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, содействие террористической деятельности). В СК отмечали, что в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Стоуна и других сотрудников американской корпорации.