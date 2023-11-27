Володин поручил депутатам от южных регионов помочь пострадавшим из-за непогоды

Средиземноморский циклон принес в Крым и Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам от Крыма, Севастополя и Краснодарского края выехать в свои регионы для оказания помощи пострадавшим в результате непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе палаты парламента.

"Ночью в Крыму, на Кубани разыгралась стихия. Затоплены, повреждены дома, линии электропередачи, в ряде случаев из-за нарушения теплоснабжения жители многоквартирных домов остались без отопления. Правильно будет, чтобы депутаты, представляющие пострадавшие регионы, их помощники, выехали в свои избирательные округа, чтобы оказать помощь и поддержку пострадавшим", - приводятся в сообщении слова Володина.

Средиземноморский циклон принес в Крым и Краснодарский край штормовую погоду с ливнями и усилением ветра до ураганных значений. В некоторых районах Крыма ввели режим ЧС. Погибли по меньшей мере четыре человека, более 20 пострадали. Без света из-за непогоды, по данным властей, остались почти 2 млн абонентов. В некоторых регионах нарушено водоснабжение и движение городского транспорта.