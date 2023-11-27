Во Франции начался суд над школьниками по делу об убийстве учителя

Как сообщила газета Le Monde, учитывая несовершеннолетний возраст ответчиков, им грозит максимум 2,5 года тюрьмы

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд по делам несовершеннолетних в Париже начал рассмотрение дела шести школьников, обвиняемых в причастности к убийству учителя Самюэля Пати террористом в октябре 2020 года. Об этом сообщила газета Le Monde.

Подобные дела традиционно рассматриваются в закрытом режиме, отмечает издание. По его данным, учитывая несовершеннолетний возраст ответчиков, им грозит максимум 2,5 года тюрьмы. Пятерым из них, которым было от 14 до 15 лет на момент убийства, вменяется участие в слежке за учителем и в передаче убийце данных о его местонахождении. Ученица колледжа, с чьих обвинений началась травля учителя и которой на тот момент было 13 лет, предстанет перед судом за "клеветнический донос".

Пати был убит 16 октября 2020 года в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где он преподавал историю и географию. Преступник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, и был застрелен. Глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар сообщил, что убийству предшествовала кампания в соцсетях, которую, как считается, запустил отец одной из учениц после того, как на уроке о свободе слова Пати показал детям ряд материалов, в том числе карикатуры на пророка Мухаммеда, уже становившиеся поводом для террористических нападений во Франции.