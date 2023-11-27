27 ноября, 13:59

В Харьковской области сообщили о покушении на замглавы ВГА

Жизни и здоровью Александра Слисаренко ничего не угрожает

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Покушение было совершено на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александра Слисаренко, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Об этом сообщил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.

"На сотрудника нашей администрации, моего заместителя [Александра Слисаренко], совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со стороны сотрудников спецслужб идет разбирательство, выясняются детали этого происшествия", - сказал он. 

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