В Харьковской области сообщили о покушении на замглавы ВГА

Жизни и здоровью Александра Слисаренко ничего не угрожает

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Покушение было совершено на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Александра Слисаренко, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Об этом сообщил ТАСС глава ВГА Виталий Ганчев.

"На сотрудника нашей администрации, моего заместителя [Александра Слисаренко], совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает. Со стороны сотрудников спецслужб идет разбирательство, выясняются детали этого происшествия", - сказал он.