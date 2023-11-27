Энергетики ликвидируют последствия непогоды в шести районах Орловской области

По данным МЧС, в регионе зафиксировали веерное отключение электричества, падение деревьев, при этом электроснабжение социально значимых объектов не нарушено

ТАСС, 27 ноября. Энергетики филиала "Россети Центр" - "Орелэнерго" устраняют последствия непогоды, зафиксированные в шести районах Орловской области, электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вечером 26 ноября на территории Орловской области наблюдались сильные осадки: метель, мокрый снег, ветер с порывами до 22 м/с. Энергетики филиала "Россети Центр" - "Орелэнерго" незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Восстановительные работы продолжаются в Новосильском, Залегощенском, Мценском, Троснянском, Колпнянском и Покровском районах Орловской области. Несмотря на сложные погодные условия, специалисты продолжают работать в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МЧС по региону, в районах фиксируют веерное отключение электроснабжения, падение деревьев, при этом электроснабжение социально значимых объектов не нарушено. Всего над устранением технологических нарушений, вызванных непогодой, работают 26 бригад (75 специалистов, они используют 38 единиц спецтехники).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории региона ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождем и порывами ветра до 20 м/с.