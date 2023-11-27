Суд в Москве проговорил к 17 годам колонии одного из участников вооруженной банды

Пятеро участников банды с сентября по декабрь 2018 года совершили в Москве три особо тяжких преступления

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участник организованной преступной группы Илес Давлатзода приговорен к 17 годам лишения свободы и штрафу 2 млн рублей за бандитизм и убийство, совершенные в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"[Давлатзода] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ч. 4 ст. 162, ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 209 УК РФ (руководство бандой), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений).<…> Приговором суда Давлатзоде назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пятеро участников банды с сентября по декабрь 2018 года совершили в Москве три особо тяжких преступления, в том числе похитили у одного мужчины более 3 млн рублей, у другого - деньги и имущество на 13 млн рублей. Помимо этого, под руководством Давлатзоды участники банды в сентябре 2019 года избили мужчину молотками, похитили его имущество на сумму около 3 млн рублей. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Как отметили в столичном главке СК, во время расследования уголовного дела соучастники Давлатзоды были установлены и осуждены, а он сам покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Через некоторое время он изменил свои анкетные данные и вернулся в Россию, после чего был задержан.