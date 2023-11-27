СК завершил расследование дела экс-полицейского Краснодарского края об участии в ОПС

По данным следствия, организованное преступное сообщество систематически получало взятки на общую сумму более 2 млн рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС Краснодарского края Эдуарда Стаценко, обвиняемого в участии в преступном сообществе, а также в получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Краснодарского края Эдуарда Стаценко. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290 (2 эпизода), ч. 1 ст. 285 УК РФ (участие в преступном сообществе, получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что установить обстоятельства совершенных преступлений и привлечь обвиняемого к уголовной ответственности удалось во взаимодействии с подразделениями главного управления собственной безопасности МВД России.

По версии следствия, сотрудники отдела МВД России по Успенскому району Краснодарского края Сергей Бочкарев, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, Максим Максимов, Игорь Воронцов, Андрей Ионов, Виталий Пицык, Дмитрий Пшеничный, Эдуард Стаценко, Илья Макаренко, Михаил Баканов, Андрей Новиков, а также сотрудники оперативно-разыскного отдела оперативно-разыскной части ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, Руслан Скопенко, Роман Гриненко и другие неустановленные лица в 2016-2020 годах, находясь на территории Краснодарского края, действовали в составе организованного преступного сообщества под руководством Бочкарева. Они систематически получали взятки в виде денег на общую сумму более 2 млн рублей. Денежные средства предназначались для непривлечения к ответственности лиц по выявляемым на стационарном посту ДПС "Успенский" уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям.

Ранее вынесены обвинительные приговоры бывшему начальнику отдела ГИБДД ОМВД России по Успенскому району Макаренко и его подчиненным сотрудникам Тосунову и Пицыку. В отношении остальных 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом по существу.

"В целях обеспечения исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 4,4 млн рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Стаценко направлено в суд", - заключили в СК.