В Пологах в результате ракетного удара со стороны ВСУ погибли два человека

Еще четверо пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо получили ранения в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по городу Пологи Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"В 08:45 мск боевики киевского режима нанесли ракетный удар по городу Пологи. Целью стали административные здания и жилые дома. Шесть ракет взорвались в 50-100 м от административных зданий. Повреждены также три частных дома. По уточненной информации, погибли два человека - сотрудник Горгаза и работница ЖКХ. Еще четыре человека ранены", - сказал представитель оперативных служб.