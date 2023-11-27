Суд продлил арест замгубернатора НАО по делу о коррупции

Андрей Блощинский останется под стражей до 29 января 2024 года

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил до 29 января 2024 года арест заместителю губернатора Ненецкого автономного округа Андрею Блощинскому по делу о коррупции, сообщили ТАСС в суде.

"С учетом обстоятельств, изложенных в ходатайстве, данных о личности обвиняемого и характере инкриминируемого ему деяния, Блощинскому А. А. продлен срок содержания под стражей на два месяца, а всего до 10 месяцев, то есть до 29 января 2024 года включительно", - сообщили агентству.

31 марта суд отправил в СИЗО Блощинского, задержанного сотрудниками ФСБ по делу о получении взятки. Замгубернатора предъявили обвинение в получении взятки в размере 3 млн рублей, вину он не признал. Следствие установило, что обвиняемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от суммы госконтрактов, реализуемых в рамках нацпроекта "Здравоохранение", за непрепятствование при приемке оборудования и расходных материалов, а также за оказание содействия при заключении контрактов.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Архангельской области. Следствие ведет 2-й отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.