Суд в Петербурге отложил заседание по делу Треповой до 11 декабря

Второй подсудимый Дмитрий Касинцев находится в больнице, сообщила в начале заседания его защитник Елена Конева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд отложил до 11 декабря рассмотрение дела Дарьи Треповой о теракте в кафе Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), из-за неявки на процесс второго подсудимого Дмитрия Касинцева. Он заболел и находится на лечении в больнице, сообщил в понедельник на заседании председательствующий судья Тимур Жидков.

"В связи с нахождением подсудимого Касинцева на стационарном лечении суд, совещаясь на месте, определил отложить производство по уголовному делу до 11 декабря 2023 года на 14:00", - сказал Жидков.

О том, что подсудимый находится в больнице, сообщила в начале заседания его защитник Елена Конева. Суд направил запрос в медучреждение, где подтвердили госпитализацию Касинцева и уточнили, что он не может участвовать в заседаниях суда по иммунологическим показаниям и пробудет на лечении в стационаре 10-14 дней. Диагноз Касинцева судья не огласил по соображениям медицинской тайны. Адвокаты обоих подсудимых и Трепова просили суд отложить производство, прокурор и потерпевшие не возражали.

С 11 декабря суд продолжит рассматривать дело в ежедневном режиме с понедельника по пятницу.

Второй Западный окружной военный суд 15 ноября на выездном заседании в Санкт-Петербурге начал рассмотрение уголовного дела Дарьи Треповой и ее предполагаемого сообщника Дмитрия Касинцева. Трепова обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств) и ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление). Касинцеву предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 316 УК РФ (укрывательство особо тяжкого преступления).

По версии следствия, 2 апреля Дарья Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве Фомин погиб. Кроме того, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта.