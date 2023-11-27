В Новой Москве два человека погибли, выпрыгнув из окон горящей квартиры

Пожар произошел на 11-м этаже 14-этажного жилого дома

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате пожара погибли два человека, они выпрыгнули из окна квартиры до прибытия пожарных", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что в поселении Рязановское, поселке Знамя Октября, произошел пожар на 11-м этаже 14-этажного жилого дома. "В 17:53 пожар был локализован", - сообщили в столичном ГУ МЧС. До прибытия пожарных и спасателей люди самостоятельно покинули помещения. В настоящее время на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.