В Петербурге главврача клиники обвинили в нарушениях, приведших к смерти пациентки

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение главному врачу частной клиники в Санкт-Петербурге, где в сентябре после комплекса пластических операций умерла пациентка. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по городу.

"Следственным отделом по Василеостровскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение 45-летней главному врачу одной из частных клиник в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека), решается вопрос об избрании ей меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 6 сентября в частной клинике на Васильевском острове, которую возглавляла обвиняемая, женщине 1975 года рождения сделали комплекс пластических операций, после которых у пациентки резко ухудшилось самочувствие, а спустя несколько дней она умерла.

О возбуждении уголовного дела ТАСС сообщал 13 сентября. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и собирать доказательства по делу.