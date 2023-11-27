СПБ-биржа сообщила о подаче заявления о банкротстве злоумышленниками и подлоге документов

Площадка намерена обратиться в правоохранительные органы для расследования этого инцидента

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. СПб-биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента с заявлением о банкротстве, якобы поданным биржей, говорится в сообщении торговой площадки. В частности, биржа намерена инициировать расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве.

27 ноября Арбитражный суд города Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПб-биржи. Причиной отказа стало ненадлежащее оформление документов и нарушение процедуры подачи иска.

Биржа уже заявляла ранее, что она не подавала каких-либо документов в арбитражный суд. "СПб-биржа в ближайшее время обратится в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о подлоге документов и неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве", - отмечается в сообщении.

Биржа также обратила внимание на то, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации преступных действий. "СПб-биржа просит аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи и приводить к импульсивным действиям", - рассказали там.

Ранее в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о подаче искового заявления на признание СПб-биржи банкротом. Позднее биржа заявила, что обладает устойчивым финансовым состоянием и что площадка не подавала заявления о признании себя банкротом.