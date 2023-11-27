В Ярославской области в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

На место выехал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов

ТАСС, 27 ноября. Столкновение автобуса и легкового автомобиля произошло в Ярославском районе Ярославской области. В ДТП пострадали оба водителя и четыре пассажира автобуса, сообщается в Telegram-канале УМВД по региону.

"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали водители транспортных средств, а также четыре пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП зафиксировано около 16:35 мск недалеко от поселка Ярославка, произошло столкновение автомобиля ВАЗ и автобуса.

По данным прокуратуры Ярославской области, организована проверка в связи с дорожно-транспортным происшествием с пассажирским автобусом, будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, включая вопросы безопасности пассажирских перевозок. Как уточнила пресс-служба ведомства, на место инцидента выехал прокурор Ярославского района Алексей Корнилов.