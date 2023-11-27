В Ростовской области остаются подтопленными свыше 1 тыс. домов

Власти подготовили 12 пунктов временного размещения на 813 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Более 1 тыс. домов в Ростовской области остаются подтопленными, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

"По состоянию на 18:00 мск из-за непогоды в Ростовской области остаются подтопленными в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1 094 дома, эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей", - написал он.

Власти подготовили 12 пунктов временного размещения (ПВР) на 813 человек. В основном граждане разместились у своих родственников. Только 19 человек находятся в ПВР. Губернатор уточнил, что частично подтоплен пятикилометровый участок дороги Кагальник - Займо-Обрыв, объезд возможен через село Пешково. Для ликвидации последствий подтопления задействована группировка сил и средств в количестве 581 человека и 252 единиц техники. Вечером специалисты зафиксировали прекращение ветрового нагона, уровень воды стабилизировался, на отдельных участках отмечается его снижение.

"Продолжаются и аварийные работы на энергосетях. По состоянию на 18:00 мск без света пока остаются около 50 тыс. жителей. В аварийно-восстановительных работах задействованы 198 бригад, включая 8 бригад из Калмыкии и Волгоградской области", - отметил глава региона, добавив, что работы будут вестись круглосуточно, до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

Ранее власти региона сообщили, что порядка 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электроэнергии. В связи с непогодой службы экстренного реагирования функционируют в режиме повышенной готовности.