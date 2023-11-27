В Монреале в еврейский центр бросили бутылку с зажигательной смесью

Никто не пострадал, сообщил телеканал CBC

ОТТАВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Монреаля начала расследование по факту нападения на один из местных еврейских центров - неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел ночью в понедельник. Бутылка с воспламеняющейся жидкостью разбилась о входную дверь, но больших повреждений не нанесла. Пострадавших нет.

В начале ноября неизвестные несколько раз обстреляли в Монреале две еврейские школы. Тогда также никто не пострадал. Полиция считает, что эти инциденты связаны с обострением палестино-израильского конфликта.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо тогда назвал обстрел еврейских школ преступлением на фоне ненависти и призвал канадцев быть сдержанными с учетом ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.