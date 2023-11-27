В ходе пожара погибли два человека

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы установит причины пожара в поселке Знамя Октября, в ходе которого погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Под окнами жилого дома, где произошел пожар, обнаружены тела мужчины и женщины с повреждениями, характерными при падении с высоты. По предварительным данным, они арендовали квартиру", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств пожара. "Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - отметили в ведомстве.

Ранее в экстренных службах сообщили, что два человека погибли, выпрыгнув из окна горящей квартиры до прибытия пожарных.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что в пожар произошел на 11-м этаже 14-этажного жилого дома в поселке Знамя Октября, в 17:53 он был локализован. До прибытия пожарных и спасателей люди самостоятельно покинули помещения. В настоящее время на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.