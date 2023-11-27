Суд признал виновными фигурантов дела об убийстве экс-главы села Новокули в Дагестане

При этом братьев Курбановых освободили от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Советский районный суд Махачкалы Республики Дагестан признал виновными двух бывших сотрудников дагестанского управления Росгвардии, обвиняемых в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции в Махачкале. Братья Курбановы освобождены от наказания из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности, об этом ТАСС сообщили в Советском районном суде Махачкалы.

"Следствием братьям Курбановым было вменено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 35 - ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство группой лиц, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным поведением потерпевшего). Суд, признав подсудимых виновными в инкриминируемых им преступлениях, ввиду предусмотренной санкции по данной статье УК РФ, а также с учетом данных о личности подсудимых и других обстоятельств, назначил Курбанову Сулейману М. наказание в размере одного года и четырех месяцев лишения свободы, Курбанову Салману М. - одного года и шести месяцев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исходя из того, что категория преступления относится к степени небольшой тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности за которое составляет два года, от "назначенного наказания Курбановы освобождены в связи с его истечением".

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана в течение 15 суток со дня провозглашения", - заключили в суде.

Ранее сообщалось, что в феврале 2021 года два сотрудника Росгвардии в отделе полиции в Махачкале "из-за ранее возникших неприязненных отношений" намеренно застрелили из огнестрельного оружия 34-летнего местного жителя, который погиб на месте.