В Подмосковье СК возбудил дело после отравления двухлетней девочки метадоном

Устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребенка, проводятся допросы, назначена экспертиза

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подмосковные следовали возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетнего ребенка метадоном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

"По данному факту следственным отделом по городу Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов - прим. ТАСС). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребенка, проводятся допросы, назначена экспертиза", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, 26 ноября в больницу родителями доставлена двухлетняя девочка в связи с плохим самочувствием. По результатам обследования в организме ребенка обнаружен метадон.