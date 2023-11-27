В Ростовской области к ликвидации подтоплений привлекли аэромобильные группировки

Из подтопленных жилых домов эвакуировали более 500 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Две аэромобильные группировки привлекли к ликвидации последствий подтоплений в Ростовской области. Об этом журналистам сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Александр Савуков.

"Из-за сильного юго-западного ветра на территории Ростовской области, в Таганрогском заливе и в реке Дон произошли нагонные явления. К реагированию привлечена аэромобильная группировка главного управления и аэромобильная группировка Донского спасательного центра. Для ликвидации последствий нагонных явлений привлечена общая группировка РСЧС Ростовской области [в составе] более 500 человек и более 250 единиц техники", - сказал Савуков.

Он уточнил, что из подтопленных жилых домов эвакуировано 506 человек, в том числе 120 детей. В пунктах временного размещения остаются 27 человек, остальные пострадавшие жители остаются у родственников.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 из-за непогоды в Ростовской области остаются подтопленными в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах. Всего подтоплено 2 917 придомовых территорий, 1 094 дома.