Reuters: почти 2 тыс. заключенных сбежали из тюрьмы в Сьерра-Леоне во время нападения

По данным агентства, 23 из них уже удалось вернуть

ТАСС, 27 ноября. Около 2 тыс. заключенных сбежали из центральной тюрьмы в столице Сьерра-Леоне Фритауне во время воскресного нападения на учреждение. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на отчет сотрудников тюрьмы.

По их данным, около 1 890 заключенных сбежали, 23 из них уже удалось вернуть.

Ранее Reuters со ссылкой на представителя армии сообщало, что в результате воскресных беспорядков в Сьерра-Леоне погибли 20 человек, включая 13 военных.

Президент страны Джулиус Маада Био заявил накануне вечером в эфире гостелевидения, что спокойствие в стране восстановили. Лидер отметил, что большинство организаторов атак задержаны, а силовики проводят "операции для обеспечения безопасности".

Местное издание The Sierra Leone Telegraph писало, что группа военных и полицейских попыталась устроить госпереворот, а близ резиденции президента велась стрельба.

26 ноября президент объявил о введении комендантского часа в стране после нападения на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи. Также поступала информация о стрельбе на улицах Фритауна и о нападении на центральную тюрьму.