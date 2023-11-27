Во Франции шесть участников акции в память о погибшем подростке отправятся в тюрьму

Как сообщил телеканал BFMTV, их приговорили к лишению свободы на срок от 6 до 10 месяцев

ПАРИЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Французские власти приговорили шесть участников беспорядков, возникших в ходе акции правых в коммуне Роман-сюр-Изер (департамент Дром) на юго-востоке страны, к лишению свободы на срок от 6 до 10 месяцев. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Манифестация состоялась в минувшие выходные и стала реакцией представителей правых движений на гибель в ходе драки 16-летнего подростка. Инцидент произошел в середине ноября в соседней коммуне Креполь.

По данным телеканала, все шесть человек осуждены за порчу имущества, при этом пять из них также получили наказание за применение насилия в отношении сотрудников полиции.

Инцидент с гибелью подростка по имени Тома произошел 18 ноября в ходе потасовки. Во время драки еще восемь человек получили ранения. В связи с расследованием гибели подростка задержаны девять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Смерть 16-летнего лицеиста вызвала акции протеста, организованные правыми силами. В конце месяца в коммуне Роман-сюр-Изер состоялся марш памяти, который перерос в стычки с полицией и завершился задержанием 20 его участников. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен потребовал от префектов пресекать манифестации представителей правых движений.