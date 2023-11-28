В Благовещенске во время пожара пострадал один человек

Пятерых удалось спасти

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Пять человек спасли во время пожара в многоквартирном доме в Благовещенске в Амурской области, еще один пострадал. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

"Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательных устройств были выведены пять человек. Один из спасенных - мужчина 1975 года рождения, находившийся на момент пожара в квартире, где произошло возгорание, передан врачам скорой помощи и доставлен в Амурскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении. Состояние потерпевшего не уточняется.

Во время пожара еще 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Пожар произошел в ночь на 27 ноября. К месту вызова были направлены 16 человек и 5 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар был ликвидирован, огнем повреждена комната в квартире площадью 12 кв. м, коридор и кухня закопчены продуктами горения.

По данному факту сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Благовещенску проводится доследственная проверка. Причина и виновник устанавливаются.